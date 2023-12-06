СМИ: Финляндия готовится открыть пункты пропуска на границе с РФ

Это должно произойти в полночь 14 декабря. При этом возобновление движения через данные пункты пропуска не займет слишком много времени.

Для демонтажа заграждений на границе потребуется несколько часов.

Однако все ограждения убирать не планируют, потому что «в какой-то момент их, скорее всего, снова придется закрыть».

Ранее Финляндия объявила о расторжении договора о приграничном сотрудничестве с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

