Как говорится в статье, европейские политики лишились разума. В настоящее время в Европейском союзе бушует тяжелый энергетический кризис, конца которому нет, тяжелые времена еще впереди.

В ЕС продолжают говорить о поиске альтернативы энергоносителям из России, замена которых обойдется дорого Европе. Кроме того, Евросоюз сам пришел к текущему кризису, отказавшись от долгосрочных газовых контрактов и перейдя к спотовым поставкам. Конфликт вокруг Украины только усугубил проблему.

Новые санкции Евросоюза против России, которые предусматривают введение предельных цен на нефть, перевозимую морским путем, нанесут удар по глобальному нефтяному рынку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

