СМИ: эстонские власти призвали молодежь не уезжать на учебу в Россию
5 сентября 202303:30
Власти Эстонии призвали молодых граждан отказаться от учебы в России, сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу полиции безопасности.
Как заявило ведомство, Москва стремится привлечь к обучению русскоязычную молодежь, проживающую за границей.
Ранее стало известно, что власти Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru