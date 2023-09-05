СМИ: эстонские власти призвали молодежь не уезжать на учебу в Россию

Власти Эстонии призвали молодых граждан отказаться от учебы в России, сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу полиции безопасности.

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Как заявило ведомство, Москва стремится привлечь к обучению русскоязычную молодежь, проживающую за границей.

Ранее стало известно, что власти Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
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