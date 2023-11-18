СМИ: Эстония выставила у границы с Россией противотанковые заграждения
Эстония выставила на границе с Россией противотанковые заграждения. Об этом пишет Postimees.
«Очевидцы сообщают о появлении на пограничном мосту через Нарву бетонных пирамид, похожих на так называемые зубы дракона», — отмечается в материале.
Такие заграждения используются как часть фортификационных сооружений, которые препятствуют передвижению тяжелой техники.
По словам руководителя Нарвского погранпункта Марека Лийвы, «зубы дракона» установили на случай, если Эстония решит ограничить въезд из РФ.
Ранее глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар допустил, что страна частично или полностью закроет пункты пропуска на границе с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru