СМИ: ЕС хочет наложить санкции на российские беспилотники
ЕС в рамках следующего пакета антироссийских санкций рассматривает возможность ввести ограничения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, ЕС также рассматривает возможность ввести дальнейшие ограничения на технологии, инвестиции и оказание услуг в рамках санкций против РФ.
Ранее издание Politico сообщало, что Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, отметив, что в список могут войти 180 юридических и физических лиц, включая сферу технологий, финансов и медиа.
По данным СМИ, девятый пакет санкций может быть одобрен до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые запланированы на начало следующей недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Володин обвинил США в попытках сдержать развитие других стран
- Правительство Финляндии внесло в парламент проект о вступлении в НАТО
- СМИ: Беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области
- СМИ: ЕС хочет наложить санкции на российские беспилотники
- Шольц: Эффективность санкций против России возрастает
- Обвинение потребовало приговорить к пожизненному сроку экс-сенатора Арашукова и его отца
- На Крымском мосту запустили движение по отремонтированной правой части автодороги
- Лишь один российский регион решился ввести новый расчет тарифов за электроэнергию
- В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме
- СМИ: НАТО планирует использовать на Украине новые технологии борьбы с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru