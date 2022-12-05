СМИ: ЕС хочет наложить санкции на российские беспилотники

ЕС в рамках следующего пакета антироссийских санкций рассматривает возможность ввести ограничения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ЕС также рассматривает возможность ввести дальнейшие ограничения на технологии, инвестиции и оказание услуг в рамках санкций против РФ.

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Ранее издание Politico сообщало, что Еврокомиссия и представители стран ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, отметив, что в список могут войти 180 юридических и физических лиц, включая сферу технологий, финансов и медиа.

По данным СМИ, девятый пакет санкций может быть одобрен до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые запланированы на начало следующей недели.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Санкции ЕСБеспилотники
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