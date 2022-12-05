СМИ: ЕС хочет наложить санкции на российские беспилотники

ЕС в рамках следующего пакета антироссийских санкций рассматривает возможность ввести ограничения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ЕС также рассматривает возможность ввести дальнейшие ограничения на технологии, инвестиции и оказание услуг в рамках санкций против РФ.