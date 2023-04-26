СМИ: Эрдоган не сможет лично присутствовать на мероприятиях в четверг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля онлайн, сообщает местное телевидение.

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Глава государства примет участие в церемонии открытия АЭС «Аккую» по видеосвязи. Запланированный на четверг митинг правящей партии с его участием перенесли на другую дату, заявил ее представитель.

Ранее сообщалось, что Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира. Президент объяснил произошедшее тем, что заразился желудочным гриппом.

В беседе с «Радиоточкой НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин допустил ухудшение отношений с Россией в случае прихода к власти в Турции оппозиции.

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ФОТО: РИА Новости
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