СМИ: Эрдоган не сможет лично присутствовать на мероприятиях в четверг

Глава государства примет участие в церемонии открытия АЭС «Аккую» по видеосвязи. Запланированный на четверг митинг правящей партии с его участием перенесли на другую дату, заявил ее представитель.

Ранее сообщалось, что Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира. Президент объяснил произошедшее тем, что заразился желудочным гриппом.

В беседе с «Радиоточкой НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин допустил ухудшение отношений с Россией в случае прихода к власти в Турции оппозиции.

