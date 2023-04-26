СМИ: Эрдоган не сможет лично присутствовать на мероприятиях в четверг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля онлайн, сообщает местное телевидение.
Глава государства примет участие в церемонии открытия АЭС «Аккую» по видеосвязи. Запланированный на четверг митинг правящей партии с его участием перенесли на другую дату, заявил ее представитель.
Ранее сообщалось, что Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира. Президент объяснил произошедшее тем, что заразился желудочным гриппом.
В беседе с «Радиоточкой НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин допустил ухудшение отношений с Россией в случае прихода к власти в Турции оппозиции.
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