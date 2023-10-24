СМИ: Экс-министра иностранных дел Китая выгнали из государственного совета КНР
Бывший глава МИД Китая Цинь Ган больше не является членом Государственного совета КНР, сообщило Центральное телевидение Китая.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Цинь Ган уволили за внебрачную связь в Соединенных Штатах. Согласно данным, внутренняя проверка, которая была проведена соответствующими органами Коммунистической партии Китая, обнаружила, что Цинь Ган, находясь еще на должности чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах, завел там внебрачную связь и стал отцом, напоминают «Известия».
Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявлял в интервью НСН, что причинами отставки Цинь Гана с поста главы МИД могли стать и внутриполитическая борьба, и роман с телеведущей. Однако, указывал он, истинный мотив еще долго будет оставаться неизвестным, передает «Радиоточка НСН».
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