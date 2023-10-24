СМИ: Экс-министра иностранных дел Китая выгнали из государственного совета КНР

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Цинь Ган уволили за внебрачную связь в Соединенных Штатах. Согласно данным, внутренняя проверка, которая была проведена соответствующими органами Коммунистической партии Китая, обнаружила, что Цинь Ган, находясь еще на должности чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах, завел там внебрачную связь и стал отцом, напоминают «Известия».

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявлял в интервью НСН, что причинами отставки Цинь Гана с поста главы МИД могли стать и внутриполитическая борьба, и роман с телеведущей. Однако, указывал он, истинный мотив еще долго будет оставаться неизвестным, передает «Радиоточка НСН».

