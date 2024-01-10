СМИ: Экс-главу МВД и его заместителя задержали в Польше

По данным СМИ, экс-чиновники прибыли во дворец по приглашению президента Польши Анджея Дуды, при этом польского лидера не было на месте в момент задержания. Каминьский и Вонсик были удивлены происходящим, но не оказывали сопротивления сотрудникам полиции, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что задержание состоялось в соответствии с вынесенным 9 января постановлением суда.

В 2015 году экс-чиновников признали виновными в махинациях с земельными участками и коррупции, совершенных в 2007 году. Решением Дуды Каминьский и Вонсик были помилованы. Однако в конце прошлого года чиновникам дали по два года заключения по тому же делу, кроме того, фигурантов лишили депутатского статуса. Бывшая правящая партия «Право и справедливость» считает приговор незаконным и политически мотивированным. Сам Каминьский заявил о давнем конфликте с новым премьер-министром Дональдом Туском, отмечает телеканал «360». Депутаты требуют отменить решение суда.

