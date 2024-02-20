СМИ: ЕК может установить оборудование для защиты штаб-квартиры от БПЛА

Еврокомиссия изучает возможность установки защиты от дронов в штаб-квартире Berlaymont в Брюсселе. По данным Politico, в ЕК уже ищут компании, которые могли бы предоставить такое оборудование.

Защита потребуется для предотвращения атак и шпионажа с помощью БПЛА, пишет издание. Неизвестно, какое именно оборудование может быть установлено в штаб-квартире: это могут быть камеры для обнаружения беспилотников либо электронные устройства, блокирующие их работу.