СМИ: ЕК может установить оборудование для защиты штаб-квартиры от БПЛА

Еврокомиссия изучает возможность установки защиты от дронов в штаб-квартире Berlaymont в Брюсселе. По данным Politico, в ЕК уже ищут компании, которые могли бы предоставить такое оборудование.

Защита потребуется для предотвращения атак и шпионажа с помощью БПЛА, пишет издание. Неизвестно, какое именно оборудование может быть установлено в штаб-квартире: это могут быть камеры для обнаружения беспилотников либо электронные устройства, блокирующие их работу.

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Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представила флагманский беспилотник Supercam S350 на выставке World Defence Show, которая прошла в Эр-Рияде 4-8 февраля. Дрон может эффективно выполнять работу по аэрофотосъемке и видеомониторингу на высотах от 150 метров до 5 километров.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БеспилотникиЕврокомиссия

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