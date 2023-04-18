СМИ: Египет вместо поставок ракет России начал производить боеприпасы для Украины

Египет приостановил план тайных поставок ракет России и принял решение производить боеприпасы для Украины. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на попавшие в Сеть документы американской разведки.

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Ранее СМИ сообщили, что Египет якобы планировал тайно отправить РФ до 40 тысяч ракет, напоминает RT.

«Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу США 152- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для поставок на Украину», — пишет газета.

Отмечается, что египетская сторона пересмотрела свои планы после переговоров с американскими чиновниками в марте. По данным Washington Post, Египет намеревался использовать возможности по производству боеприпасов для Киева как «рычаг» для получения оборудования от США.

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ФОТО: РИА Новости
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