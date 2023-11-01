СМИ: Египет разместил десятки танков и бронемашин возле КПП «Рафах»

Египетские власти разместили десятки танков и бронированных машин возле контрольно-пропускного пункта «Рафах», который граничит с сектором Газа, сообщает Times of Israel.

Ближневосточные беженцы попытались нелегально попасть в Абхазию

Как пишет издание, это связано с опасениями Египта из-за возможного наплыва десятков тысяч беженцев.

Ранее стало известно, что Иордания и Египет отказались принять беженцев из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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