СМИ: Два человека пострадали при нападении на лицей во Франции

Двое неизвестных в масках напали на лицей имени Маргариты де Валуа в Ангулеме на западе Франции, сообщает Parisien.

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По данным издания, нападавшие использовали против одного из учеников слезоточивый газ. После вмешательства учителя, неизвестные начали убегать, ударив женщину в голову.

Позже на место происшествия прибыли стражи порядка. Несколько часов школа была оцеплена, после чего ученикам разрешили вернуться к занятиям.

Ранее московская школьница, намереваясь прославиться, создала Telegram-канал, в котором пообещала устроить расправу над своими одноклассниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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