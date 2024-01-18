СМИ: Два человека пострадали при нападении на лицей во Франции

По данным издания, нападавшие использовали против одного из учеников слезоточивый газ. После вмешательства учителя, неизвестные начали убегать, ударив женщину в голову.

Позже на место происшествия прибыли стражи порядка. Несколько часов школа была оцеплена, после чего ученикам разрешили вернуться к занятиям.

Ранее московская школьница, намереваясь прославиться, создала Telegram-канал, в котором пообещала устроить расправу над своими одноклассниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

