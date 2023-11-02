СМИ: дом детства Бритни Спирс выставили на продажу за 1,2 млн долларов
Дом в штате Луизиана в США, в котором прошло детство исполнительницы Бритни Спирс, выставили на продажу за 1,2 млн долларов, сообщает TMZ.
По данным издания, данная сумма ничтожна. Жилая площадь дома с тремя спальнями и тремя ванными комнатами составляет 2 тыс. 299 квадратных футов. В нем есть танцевальная студия, где Бритни начинала свой путь к славе.
Текущий владелец дома рассчитывает получить хорошую прибыль, так как в помещениях сохранилась часть оригинальной мебели и несколько детских рисунков певицы.
Ранее Спирс рассказала об аборте во время отношений с Тимберлейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в России стали продавать жилье в рассрочку без банков
- СМИ: дом детства Бритни Спирс выставили на продажу за 1,2 млн долларов
- Исследование: МФО чаще одобряют займы медикам и маркетологам
- Маск считает ИИ потенциальной угрозой существованию человечества
- В ВСУ заявили, что украинский конфликт зашел в тупик
- Меликов отреагировал на слова Нурмагомедова о прощении участников беспорядков в Махачкале
- В США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске
- Роскачество обнаружило фальсификат в шпротах
- США могут запретить Израилю применять боеприпасы с фосфорными снарядами
- Тутберидзе: Трусова кидалась коньками в раздевалке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru