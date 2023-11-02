СМИ: дом детства Бритни Спирс выставили на продажу за 1,2 млн долларов

Дом в штате Луизиана в США, в котором прошло детство исполнительницы Бритни Спирс, выставили на продажу за 1,2 млн долларов, сообщает TMZ.

Полиция арестовала Бритни Спирс за вождение без прав

По данным издания, данная сумма ничтожна. Жилая площадь дома с тремя спальнями и тремя ванными комнатами составляет 2 тыс. 299 квадратных футов. В нем есть танцевальная студия, где Бритни начинала свой путь к славе.

Текущий владелец дома рассчитывает получить хорошую прибыль, так как в помещениях сохранилась часть оригинальной мебели и несколько детских рисунков певицы.

Ранее Спирс рассказала об аборте во время отношений с Тимберлейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Instagram/britneyspears
ТЕГИ:Шоу-бизнесПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры