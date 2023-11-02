СМИ: дом детства Бритни Спирс выставили на продажу за 1,2 млн долларов

По данным издания, данная сумма ничтожна. Жилая площадь дома с тремя спальнями и тремя ванными комнатами составляет 2 тыс. 299 квадратных футов. В нем есть танцевальная студия, где Бритни начинала свой путь к славе.

Текущий владелец дома рассчитывает получить хорошую прибыль, так как в помещениях сохранилась часть оригинальной мебели и несколько детских рисунков певицы.

Ранее Спирс рассказала об аборте во время отношений с Тимберлейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

