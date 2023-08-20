СМИ: делегация ЭКОВАС покинет Нигер после провала переговоров
Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерена покинуть Нигер после провала переговоров с мятежники. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Национальный комитет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить и восстановить в должности свергнутого президента Мохамеда Базума. После провала переговоров делегация ЭКОВАС покинет Нигер в ближайшее время.
Страны ЭКОВАС ранее определили дату вторжения в Нигер, но не стали ее разглашать. В организации заявили, что военное решение является предпочтительным вариантом.
Командование армии Нигера 17 августа направило войска на границу с Бенином и Нигерией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru