СМИ: делегация ЭКОВАС покинет Нигер после провала переговоров

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерена покинуть Нигер после провала переговоров с мятежники. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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Национальный комитет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить и восстановить в должности свергнутого президента Мохамеда Базума. После провала переговоров делегация ЭКОВАС покинет Нигер в ближайшее время.

Страны ЭКОВАС ранее определили дату вторжения в Нигер, но не стали ее разглашать. В организации заявили, что военное решение является предпочтительным вариантом.

Командование армии Нигера 17 августа направило войска на границу с Бенином и Нигерией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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