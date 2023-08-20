СМИ: делегация ЭКОВАС покинет Нигер после провала переговоров

Национальный комитет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить и восстановить в должности свергнутого президента Мохамеда Базума. После провала переговоров делегация ЭКОВАС покинет Нигер в ближайшее время.

Страны ЭКОВАС ранее определили дату вторжения в Нигер, но не стали ее разглашать. В организации заявили, что военное решение является предпочтительным вариантом.

Командование армии Нигера 17 августа направило войска на границу с Бенином и Нигерией, передает «Радиоточка НСН».

