СМИ: Число погибших в Газе израильских военных превысило 50 человек
15 ноября 202312:01
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru