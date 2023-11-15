СМИ: Число погибших в Газе израильских военных превысило 50 человек

СМИ: число погибших в Газе израильских военных возросло до 52

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраиль

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