СМИ: Часть Артемовска превратилась в огромную лужу после подрыва дамбы ВСУ
Часть Артемовска после взрыва дамбы военнослужащими ВСУ превратилась в огромную лужу. Об этом сообщила испанская газета El Pais.
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске для замедления наступления Вооруженных сил России и принуждения мирного населения покинуть город 25 февраля. Отмечается, что официально Киев не признал своей причастности к инциденту.
В свою очередь заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что подрыв дамбы — традиционная для ВСУ акция, поскольку украинские войска мало интересует безопасность мирного населения.
Тем временем советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что произошедший инцидент может привести к вспышке эпидемии и перебоям с продовольствием. Об этом сообщило агентство НСН.
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