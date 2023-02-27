СМИ: Часть Артемовска превратилась в огромную лужу после подрыва дамбы ВСУ

Часть Артемовска после взрыва дамбы военнослужащими ВСУ превратилась в огромную лужу. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Политолог раскрыл мотивы подрыва дамбы украинскими военными в Артемовске

Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске для замедления наступления Вооруженных сил России и принуждения мирного населения покинуть город 25 февраля. Отмечается, что официально Киев не признал своей причастности к инциденту.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что подрыв дамбы — традиционная для ВСУ акция, поскольку украинские войска мало интересует безопасность мирного населения.

Тем временем советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что произошедший инцидент может привести к вспышке эпидемии и перебоям с продовольствием. Об этом сообщило агентство НСН.

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Фото: telegram.org/Кривой Рог онлайн
ТЕГИ:ВзрывСпецоперацияВСУ
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