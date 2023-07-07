СМИ: Бритни Спирс ударил охранник баскетболиста Виктора Вембаньяма

В ресторане отеля Aria исполнительница увидела спортсмена и захотела с ним сфотографироваться. Она подошла к 222-сантиметровому баскетболисту и похлопала его по плечу. В этот момент сотрудник охраны ударил певицу, которая упала на пол.

Представители исполнительницы подали жалобу в полицию.

Ранее Спирс в своих заявила, что из-за травмы, полученной во время 13-летнего опекунства над ней, может больше никогда не выступать на сцене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

