СМИ: Бритни Спирс ударил охранник баскетболиста Виктора Вембаньяма
В Лас-Вегасе произошел инцидент между охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма и певицей Бритни Спирс, сообщает TMZ.
В ресторане отеля Aria исполнительница увидела спортсмена и захотела с ним сфотографироваться. Она подошла к 222-сантиметровому баскетболисту и похлопала его по плечу. В этот момент сотрудник охраны ударил певицу, которая упала на пол.
Представители исполнительницы подали жалобу в полицию.
Ранее Спирс в своих заявила, что из-за травмы, полученной во время 13-летнего опекунства над ней, может больше никогда не выступать на сцене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru