СМИ: британские истребители сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии
Истребители ВВС Великобритании Typhoon поднялись в небо Эстонии для сопровождения российских самолетов Ил-20 и Су-27, пишет РИА Новости.
В заявлении британских ВВС говорится, что российские самолеты «не соблюдали международные нормы». В Минобороны Соединенного Королевства утверждают, что пилоты ВКС РФ «не связались с соответствующим районом полетной информации».
25 мая российские истребители Су-35 и Су-27 сопроводили над Балтийским морем летевшие к границе РФ два стратегических бомбардировщика США.
Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что бомбардировщики осуществляли полеты в рамках учений в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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