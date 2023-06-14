СМИ: британские истребители сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии

Истребители ВВС Великобритании Typhoon поднялись в небо Эстонии для сопровождения российских самолетов Ил-20 и Су-27, пишет РИА Новости.

Посадившему подбитый Су-25 летчику вручили награду

В заявлении британских ВВС говорится, что российские самолеты «не соблюдали международные нормы». В Минобороны Соединенного Королевства утверждают, что пилоты ВКС РФ «не связались с соответствующим районом полетной информации».

25 мая российские истребители Су-35 и Су-27 сопроводили над Балтийским морем летевшие к границе РФ два стратегических бомбардировщика США.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что бомбардировщики осуществляли полеты в рамках учений в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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