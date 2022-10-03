СМИ: Британии грозит дефицит газа

По данным издания, не исключено, что власти объявят «чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа», в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество. Ofgem отмечает, что ряд газовых электростанций могут обанкротиться.

Регулятор отмечает, что предстоящая зима будет более «сложной», чем предыдущая.

Европейский союз захотел сделать исключение из санкций против Москвы для лоцманов. Это позволит им проводить суда с нефтью и сжиженным природным газом через проливы Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

