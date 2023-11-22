СМИ: большинство заложников, которых отпустит ХАМАС, будут детьми

Это будут граждане Израиля и те, у кого двойное гражданство. В настоящее время между движением ХАМАС и Израилем проходят переговоры об освобождении заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении в переговорах по освобождению заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

