СМИ: большинство заложников, которых отпустит ХАМАС, будут детьми

Большинство заложников, которых ХАМАС согласится освободить, будут детьми, сообщает CNN со ссылкой на своих собеседников.

В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС использовал больницу «Аш-Шифа» в своих целях с 2007 года

Это будут граждане Израиля и те, у кого двойное гражданство. В настоящее время между движением ХАМАС и Израилем проходят переговоры об освобождении заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении в переговорах по освобождению заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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