СМИ: большинство заложников, которых отпустит ХАМАС, будут детьми
22 ноября 202301:42
Большинство заложников, которых ХАМАС согласится освободить, будут детьми, сообщает CNN со ссылкой на своих собеседников.
Это будут граждане Израиля и те, у кого двойное гражданство. В настоящее время между движением ХАМАС и Израилем проходят переговоры об освобождении заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении в переговорах по освобождению заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru