СМИ: Более 100 британских компаний признались в нарушении санкций против РФ
Санкции против России, введённые после 24 февраля 2022 года, нарушали 127 британских компаний, сообщает Financial Times.
Издание ссылается на Минфин Великобритании, где привели данные на 17 мая 2023 года. В качестве примера указывается шотландская компания Future Technology Devices International (FTDI) - её обвинили в продаже России полупроводников и микрочипов, на сумму 280 тысяч долларов.
Financial Times отмечает, что фирмы, нарушившие антироссийские санкции, самостоятельно сообщили британскому правительству о своих действиях, так как добровольное признание и сотрудничество со следствием может смягчить наказание.
Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что западные страны используют санкции, «когда думают, что на карту поставлены их интересы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru