Издание ссылается на Минфин Великобритании, где привели данные на 17 мая 2023 года. В качестве примера указывается шотландская компания Future Technology Devices International (FTDI) - её обвинили в продаже России полупроводников и микрочипов, на сумму 280 тысяч долларов.

Financial Times отмечает, что фирмы, нарушившие антироссийские санкции, самостоятельно сообщили британскому правительству о своих действиях, так как добровольное признание и сотрудничество со следствием может смягчить наказание.

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что западные страны используют санкции, «когда думают, что на карту поставлены их интересы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

