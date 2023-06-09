СМИ: Блинкен может провести встречу с Си Цзиньпином 18 июня
9 июня 202319:37
Госсекретарь США Энтони Блинкен может приехать Пекин, на встречу с главой МИД и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает AP со ссылкой на свои источники.
«Ожидается, что Блинкен будет в Пекине 18 июня для встреч», - говорится в сообщении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru