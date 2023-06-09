СМИ: Блинкен может провести встречу с Си Цзиньпином 18 июня

Госсекретарь США Энтони Блинкен может приехать Пекин, на встречу с главой МИД и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает AP со ссылкой на свои источники.

«Ожидается, что Блинкен будет в Пекине 18 июня для встреч», - говорится в сообщении.

Ранее Герой России, генерал Липовой назвал вопросом времени поставки F-16 Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Си ЦзиньпинГосдеп США

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