СМИ: Банкам Кипра предписали прекратить все операции с рублем

По данным издания, это произошло после прибытия в страну правоохранителей из США, расследующих нарушение антироссийских санкций.

В материале говорится, что в юридических и бухгалтерских конторах проходят проверки ускоренной регистрации бизнеса гражданами РФ, желающими получить вид на жительство.

Ранее таможенные органы Финляндии инициировали расследование в отношении двух компаний – экспортёров оборудования, в том числе беспилотных летательных аппаратов, которые оказались в России в нарушении режима санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

