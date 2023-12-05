СМИ: Банкам Кипра предписали прекратить все операции с рублем

Власти Кипра предписали местным банкам прекратить все операции в рублях, сообщает газета Politis.

Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили условия оказания услуг российским компаниям

По данным издания, это произошло после прибытия в страну правоохранителей из США, расследующих нарушение антироссийских санкций.

В материале говорится, что в юридических и бухгалтерских конторах проходят проверки ускоренной регистрации бизнеса гражданами РФ, желающими получить вид на жительство.

Ранее таможенные органы Финляндии инициировали расследование в отношении двух компаний – экспортёров оборудования, в том числе беспилотных летательных аппаратов, которые оказались в России в нарушении режима санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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