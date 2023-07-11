СМИ: Байден прилетел в Вильнюс и потерялся в аэропорту

Президенту понадобилась помощь лидера Литвы Гитанаса Науседа, который помог сориентироваться в пространстве. Борт № 1, к которому доставили трап, 15 минут простоял с открытыми дверями. Потом в них появился американский президент в темных очках.

Байден недолго побеседовал с литовским коллегой, а потом направился к сотрудникам посольства США и членам их семей.

Ранее Байден попал в неловкую ситуацию на торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

