СМИ: Байден приехал в Киев на поезде

Президент США Джо Байден приехал в Киев на поезде. Об этом сообщает газета Financial times.

Стало известно место встречи Байдена и Зеленского в Киеве

По словам корреспондента издания Кристофа Миллера, американский лидер прибыл в столицу Украины в понедельник утром. Также отмечается, что Байден находится в Киеве с необъявленным визитом.

Ранее СМИ опубликовали кадры с приездом президента США. Позже появилось видео, на котором присутствуют главы США и Украины.

В официальном заявлении Байден пообещал выделить Киеву еще 500 миллионов долларов, о новой военной помощи будет объявлено во вторник, 21 февраля.

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ФОТО: Телеграм-канал Андрея Ермака
ТЕГИ:КиевДжо Байден
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