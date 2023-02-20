СМИ: Байден приехал в Киев на поезде

По словам корреспондента издания Кристофа Миллера, американский лидер прибыл в столицу Украины в понедельник утром. Также отмечается, что Байден находится в Киеве с необъявленным визитом.

Ранее СМИ опубликовали кадры с приездом президента США. Позже появилось видео, на котором присутствуют главы США и Украины.

В официальном заявлении Байден пообещал выделить Киеву еще 500 миллионов долларов, о новой военной помощи будет объявлено во вторник, 21 февраля.

