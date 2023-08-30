СМИ: Австралия закупит «умные» морские мины
30 августа 202315:35
Австралия закупит «умные» морские мины, которые сбрасываются с подводных лодок, кораблей и самолетом. Об этом пишет ADM.
В качестве подрядчика военное ведомство страны выбрало компанию RWM Italia.
Австралийский маршал Леон Филлипс, который отвечает за управляемые снаряды, считает, что этот контракт выведет его страну на передовые позиции современных вооружений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru