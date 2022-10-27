По словам публициста, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел Пенни Вонг выразили поддержку палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, заявившему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане, что США не может стать посредником в израильско-палестинском диалоге.

Рубин подчеркнул, что это могло бы оставаться проблемой жителей Австралии, если бы такое решение не было принято менее чем через неделю после решительной поддержки Аббасом Владимира Путина. Обозреватель считает, что Альбанезе и Вонг не могли не осознавать значения выбора времени. Он отметил, что оба политика растрачивают десятилетия дипломатического капитала, отбрасывают моральную ясность и непредумышленно разрушают антироссийскую коалицию демократий.

Журналист уверен, что Австралия готова к перемене взглядов в рассматриваемом вопросе и может признать палестинскую государственность. По его словам, такое решение подтвердило бы логичность признаний Россией Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.



Ранее США заявили, что продолжат вводить антироссийские санкции каждые шесть недель. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

