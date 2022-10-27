СМИ: Австралия подорвала антироссийское единство Запада
Австралия нарушила антироссийское единство Запада, отказавшись признать Западный Иерусалим израильской столицей. Об этом заявил обозреватель Майкл Рубин в материале, опубликованном в National Interest.
По словам публициста, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел Пенни Вонг выразили поддержку палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, заявившему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане, что США не может стать посредником в израильско-палестинском диалоге.
Рубин подчеркнул, что это могло бы оставаться проблемой жителей Австралии, если бы такое решение не было принято менее чем через неделю после решительной поддержки Аббасом Владимира Путина. Обозреватель считает, что Альбанезе и Вонг не могли не осознавать значения выбора времени. Он отметил, что оба политика растрачивают десятилетия дипломатического капитала, отбрасывают моральную ясность и непредумышленно разрушают антироссийскую коалицию демократий.
Журналист уверен, что Австралия готова к перемене взглядов в рассматриваемом вопросе и может признать палестинскую государственность. По его словам, такое решение подтвердило бы логичность признаний Россией Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.
Ранее США заявили, что продолжат вводить антироссийские санкции каждые шесть недель. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Сечин назвал введение потолка цен на углеводороды покушением на основы суверенитета
- СМИ: Австралия подорвала антироссийское единство Запада
- В Томске отменили прямые выборы мэра
- Захарова назвала Собчак лицемеркой из-за израильского паспорта
- Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире
- Медведев: Украинцы - разменная монета в большой американской игре
- Минздрав: Курить в РФ за 12 лет стали в два раза меньше
- СМИ: США ускорят размещение модернизированных термоядерных бомб в Европе
- Володин потребовал закрыть американские военные биолаборатории
- В ряде российских регионов допустили «трудовую мобилизацию» студентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru