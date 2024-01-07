СМИ: американская разведка заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Масштабная чистка среди военных в КНР, которую провел председатель Си Цзиньпин, случилась после того, как оказалось, что коррупция подорвала усилия страны по модернизации вооруженных сил и подняла вопросы о способности Пекина вести войну, сообщает Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.
По данным агентства, коррупция в китайских ракетных войсках и во всей оборонно-промышленной базе настолько велика, что чиновники в США теперь считают, что Си Цзиньпин вряд ли будет рассматривать возможность крупных военных действий в ближайшие годы. Речь идет о ракетах, наполненных водой вместо топлива. Также сообщается об огромных полях ракетных шахт в западном Китае с крышками, которые не функционируют, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет.
Ранее в Китае назначили нового министра обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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