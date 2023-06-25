СМИ: американская разведка предупреждала Конгресс о наращивании сил ЧВК «Вагнер»
Разведка Соединенных Штатов предупреждала конгрессменов о наращивании сил ЧВК «Вагнер» у границы России, что якобы свидетельствовало о том, что глава компании Евгений Пригожин уже некоторое время готовился бросить вызов военному руководству страны, сообщает CNN.
Признаки этого видели в разведывательном сообществе США и других западных стран. Ранее представители разведки США уведомили членов Конгресса о «передвижениях и наращивании [запасов] оборудования» ЧВК рядом с российской границей.
Ранее стало известно, что Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru