СМИ: американская разведка предупреждала Конгресс о наращивании сил ЧВК «Вагнер»

Разведка Соединенных Штатов предупреждала конгрессменов о наращивании сил ЧВК «Вагнер» у границы России, что якобы свидетельствовало о том, что глава компании Евгений Пригожин уже некоторое время готовился бросить вызов военному руководству страны, сообщает CNN.

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Признаки этого видели в разведывательном сообществе США и других западных стран. Ранее представители разведки США уведомили членов Конгресса о «передвижениях и наращивании [запасов] оборудования» ЧВК рядом с российской границей.

Ранее стало известно, что Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:РазведкаСШАЧВК "Вагнер"

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