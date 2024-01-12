СМИ: адвокатов Трампа заинтересовала связь администрации США с делом против него
Адвокатов экс-главы Белого дома США Дональда Трампа заинтересовали контакты обвиняющих его во вмешательстве в выборы с парламентариями и американской администрацией, сообщает New York Times.
По данным издания, правозащитники политика ищут больше информации о беседах прокуроров Атланты и Белого дома, а также комитета Палаты представителей, расследовавшего атаку на Капитолий 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что дело против него в Джорджии связано с двумя этими инстанциями.
Записи о телефонных разговорах спецпрокурора Нормана Уэйда указывают на его контакты с Белым домом в ноябре 2022 года — до того, как присяжные согласились предъявить обвинения Трампу.
Ранее Трамп заявил, что используя Министерство юстиции в качестве оружия против политического оппонента действующий глава Белого дома Джо Байден «открывает огромный ящик Пандоры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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