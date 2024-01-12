СМИ: адвокатов Трампа заинтересовала связь администрации США с делом против него

По данным издания, правозащитники политика ищут больше информации о беседах прокуроров Атланты и Белого дома, а также комитета Палаты представителей, расследовавшего атаку на Капитолий 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что дело против него в Джорджии связано с двумя этими инстанциями.

Записи о телефонных разговорах спецпрокурора Нормана Уэйда указывают на его контакты с Белым домом в ноябре 2022 года — до того, как присяжные согласились предъявить обвинения Трампу.

Ранее Трамп заявил, что используя Министерство юстиции в качестве оружия против политического оппонента действующий глава Белого дома Джо Байден «открывает огромный ящик Пандоры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

