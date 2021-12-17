СМИ: 27 человек находятся в критическом состоянии после пожара в Японии

По данным агентства, возгорание началось утром 17 декабря на четвертом этаже здания. Местные СМИ сообщают, что пожар удалось потушить в течение получаса.

В результате инцидента пострадали 28 человек. Причем у 27 из них зафиксировали «остановку сердца или обструкцию легких», что фактически может означать смерть. Официально факт гибели могут констатировать только врачи, пишет РИА ФАН. По данным пожарной охраны, еще один человек получил травмы, отмечает Газета.ру.

