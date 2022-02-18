СМИ: 11 пассажиров загоревшегося в Ионическом море парома пропали без вести

По информации канала, по меньшей мере 11 человек считаются пропавшими без вести, при этом неизвестно - пассажиры они или члены экипажа.

Отмечается, что информация о пропавших без вести появилась после первого подсчёта людей, которых эвакуировали другие суда. Тщательная проверка и подсчёт будет проведён после доставки их в порт.

Пожар начался вскоре после отплытия парома из северо-западного греческого города Игуменицы в итальянский порт Бриндизи. Причина его возникновения не уточняется.