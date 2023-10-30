Словакия ввела патрулирование по всей границе с Венгрией из-за мигрантов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о введении патрулирования границы с Венгрией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Главу правительства цитирует Словацкое телевидение.

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Патрулирование границы с Венгрией на всей протяженности начнется в понедельник в 19:00 (21:00 мск). Власти республики направили туда подразделения полиции и армии с техникой.

Фицо заявил, что происходящее на Ближнем Востоке создает риски для безопасности в Европе. Премьер выразил опасение, что в Словакию могут проникнуть террористы.

Братислава 5 октября ввела проверки въезжающих на границе с Венгрией. Контроль осуществлялся только на дорогах, остальная часть границы не была прикрыта.

Фицо ранее известил Еврокомиссию об отказе поставлять оружие Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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