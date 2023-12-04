Словакия исключила поставки вооружения на Украину
Глава правительства Словакии Роберт Фицо в ходе беседы со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что Братислава не будет поставлять боеприпасы и оружие украинской армии. Об этом словацкий политик заявил в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещена).
Фицо подчеркнул, что правительства страны не верит в то, что российско-украинский конфликт можно решить военным путем, который лишь приведет «к ненужному кровопролитию без результата».
Вместе с тем премьер-министр Словакии подчеркнул, что Братислава готова оказать помощь Киеву в разминировании и передать требующееся для этого оборудование. Фицо добавил, что Словакия готова сотрудничать с Украиной в энергетической сфере и передать гуманитарную помощь.
Ранее правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru