Словакия исключила поставки вооружения на Украину

Фицо подчеркнул, что правительства страны не верит в то, что российско-украинский конфликт можно решить военным путем, который лишь приведет «к ненужному кровопролитию без результата».

Вместе с тем премьер-министр Словакии подчеркнул, что Братислава готова оказать помощь Киеву в разминировании и передать требующееся для этого оборудование. Фицо добавил, что Словакия готова сотрудничать с Украиной в энергетической сфере и передать гуманитарную помощь.

Ранее правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

