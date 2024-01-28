Sky News: восстановление Карла III после операции займет около месяца
Король Великобритании Карл III будет восстанавливаться после плановой операции примерно месяц, сообщил телеканал Sky News.
По информации СМИ, в ближайшие недели король не будет участвовать в мероприятиях и проводить встречи. При этом монарх продолжит заниматься государственными вопросами в больнице.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным.
О госпитализации Карла III стало известно 26 января. Сообщалось, что это связано с прохождением плановых процедур в связи с увеличенной простатой короля, передает «Радиоточка НСН».
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