Sky News: восстановление Карла III после операции займет около месяца

Король Великобритании Карл III будет восстанавливаться после плановой операции примерно месяц, сообщил телеканал Sky News.

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По информации СМИ, в ближайшие недели король не будет участвовать в мероприятиях и проводить встречи. При этом монарх продолжит заниматься государственными вопросами в больнице.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным.

О госпитализации Карла III стало известно 26 января. Сообщалось, что это связано с прохождением плановых процедур в связи с увеличенной простатой короля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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