Sky News: восстановление Карла III после операции займет около месяца

По информации СМИ, в ближайшие недели король не будет участвовать в мероприятиях и проводить встречи. При этом монарх продолжит заниматься государственными вопросами в больнице.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным.

О госпитализации Карла III стало известно 26 января. Сообщалось, что это связано с прохождением плановых процедур в связи с увеличенной простатой короля, передает «Радиоточка НСН».

