Sky News: На Украине нашли в водоеме тело наемника из Британии
Тело британского наемника обнаружили в водоеме на Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД Великобритании.
«Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства.
В МИД уточнили, что речь идет о Джордане Чедвике из графства Ланкашир. Ранее военный служил в шотландской гвардии. По данным Sky News, Чедвик отправился на Украину для вступления в «интернациональный легион». Мужчину со связанными за спиной руками нашли мертвым в водоеме.
Как сообщает Daily Record, семья Чедвика узнала о его смерти еще 26 июня. Расследование причин смерти британца запланировано на февраль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru