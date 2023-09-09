Sky News: На Украине нашли в водоеме тело наемника из Британии

«Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что речь идет о Джордане Чедвике из графства Ланкашир. Ранее военный служил в шотландской гвардии. По данным Sky News, Чедвик отправился на Украину для вступления в «интернациональный легион». Мужчину со связанными за спиной руками нашли мертвым в водоеме.

Как сообщает Daily Record, семья Чедвика узнала о его смерти еще 26 июня. Расследование причин смерти британца запланировано на февраль.

