Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали движение в сторону сектора Газа, утверждает телеканал Sky News Arabia.

Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира

По информации СМИ, движение колонны замечено в районе города Бейт-Ханун.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что отражает наземное вторжение израильской армии. Отмечается, что столкновения происходят в восточной части лагеря Аль-Бурейдж.в секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в пятницу, 27 октября, объявил о «расширении масштаба наземных маневров» в секторе Газа. У границ анклава работает израильская артиллерия.

Минздрав сектора Газа сообщил о гибели более 7,3 тысячи палестинцев с начала эскалации, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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