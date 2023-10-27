Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали движение в сторону сектора Газа, утверждает телеканал Sky News Arabia.
По информации СМИ, движение колонны замечено в районе города Бейт-Ханун.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что отражает наземное вторжение израильской армии. Отмечается, что столкновения происходят в восточной части лагеря Аль-Бурейдж.в секторе Газа.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в пятницу, 27 октября, объявил о «расширении масштаба наземных маневров» в секторе Газа. У границ анклава работает израильская артиллерия.
Минздрав сектора Газа сообщил о гибели более 7,3 тысячи палестинцев с начала эскалации, передает «Радиоточка НСН».
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