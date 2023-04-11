СКР возбудил дело из-за неправомерного изъятия Украиной активов одного из банков России

Следственный комитет России возбудил дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности из-за неправомерного изъятия украинскими властями активов одного из российских банков. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Антон Иванов, сообщило агентство ТАСС.

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Отмечается, что имеется в виду одна из системообразующих и крупнейших кредитных организаций России. Кроме того, украинские должностные лица создавали помехи для дочерней организации банка на Украине. Согласно данным Следственного комитета, это было сделано в целях причинения ущерба российским интересам.

Иванов полагает, что действия властей шли вразрез с интересами украинцев, являющихся клиентами данной кредитной организации.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил о намерении потребовать от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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