СКР возбудил дело из-за неправомерного изъятия Украиной активов одного из банков России
Следственный комитет России возбудил дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности из-за неправомерного изъятия украинскими властями активов одного из российских банков. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Антон Иванов, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что имеется в виду одна из системообразующих и крупнейших кредитных организаций России. Кроме того, украинские должностные лица создавали помехи для дочерней организации банка на Украине. Согласно данным Следственного комитета, это было сделано в целях причинения ущерба российским интересам.
Иванов полагает, что действия властей шли вразрез с интересами украинцев, являющихся клиентами данной кредитной организации.
Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил о намерении потребовать от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru