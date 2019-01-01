Скончался первый интервьюер Маргарет Тэтчер
Известный тележурналист, ведущий программы «Weekend Television» Брайан Уолден скончался на острове Гернси — коронном владении британской короны, передает RT.
86-летний Уолден был известен в том числе тем, что был первым, кто взял интервью у Маргарет Тэтчер.
Журналист был одним из самых уважаемых интервьюеров в 1970-80-х годах.
О дате и месте прощания будет сообщено позднее.
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