СК вычислил личности свыше тысячи иностранных наемников в зоне СВО
15 января 202410:44
Сотрудники Следственного комитета России смогли установить личности более тысячи иностранных наемников, сражающихся в зоне СВО на стороне Украины. Об этом сообщил телеканал RT.
По данным ведомства, 566 наемников прибыли из Грузии, 500 — из США, и Великобритании, 70 — из Канады. В общей сложности в ряды ВСУ вступили 2500 иностранных наемников.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники расторгают контракты с Вооруженными силами Украины, оценив ожесточенность боев с российскими военными.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru