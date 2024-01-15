СК вычислил личности свыше тысячи иностранных наемников в зоне СВО

По данным ведомства, 566 наемников прибыли из Грузии, 500 — из США, и Великобритании, 70 — из Канады. В общей сложности в ряды ВСУ вступили 2500 иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники расторгают контракты с Вооруженными силами Украины, оценив ожесточенность боев с российскими военными.

