СК вычислил личности свыше тысячи иностранных наемников в зоне СВО

Сотрудники Следственного комитета России смогли установить личности более тысячи иностранных наемников, сражающихся в зоне СВО на стороне Украины. Об этом сообщил телеканал RT.

Из Харькова сбежало подразделение иностранных наемников

По данным ведомства, 566 наемников прибыли из Грузии, 500 — из США, и Великобритании, 70 — из Канады. В общей сложности в ряды ВСУ вступили 2500 иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники расторгают контракты с Вооруженными силами Украины, оценив ожесточенность боев с российскими военными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный Комитет РфСпецоперацияНаемники

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