СК Белоруссии: Мошенники из Украины убеждают белорусов совершать диверсии

Украинские мошенники принуждают граждан Беларуси участвовать в диверсия на территории республики, сообщили в следственном комитете Белоруссии.

Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков

В ведомстве отметили, что подобная тенденция стала новой террористической тактикой против граждан Белоруссии, передает RT.

Уточняется, что украинские мошенники убеждают своих жертв по телефону перевести им крупную сумму денег, после чего велят поджечь военкомат или служебный автомобиль, чтобы вернуть похищенное.

В ведомстве добавили, что в случае получения отказа мошенники угрожают потерпевшим, унижают их и издеваются.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДиверсияУкраинаМошенникиБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры