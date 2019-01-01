Сицилия предлагает купить дома за 1 евро
Власти сицилианского городка Муссомели предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует здание в течение года, передает РИА «Новости»
На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости, на подходе еще 400.
Если покупатель в течение оговоренного срока не исполнит обязательств, он потеряет свой гарантийный депозит в размере около 7000 евро.
Муссомели — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Кальтаниссетта. Население составляет около 11 тысяч человек.
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