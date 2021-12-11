Сирия получила более четырех тонн гуманитарной помощи из России

Более четырех тонн гуманитарного груза доставили на юго-запад Сирии для помощи нуждающимся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра примирения враждующих сторон Александра Мартяшина.

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«Сегодня в населенный пункт Кум-Эль-Висия прибыло более четырех тонн гуманитарного груза для выдачи местному населению в количестве 500 продовольственных наборов», — рассказал Мартяшин.

Отмечается, что в продовольственные наборы входят растительное масло, мука и рис.

Центр по примирению враждующих сторон в обшей сложности провел в Сирии 3033 гуманитарные акции.

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ФОТО: Илья Питалев
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьРоссияСирия
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