Сирийская армия заявила о новых ракетных ударах Израиля

Командование армии Сирии заявило об атаке Израиля на объекты к югу от Дамаска ракетами класса «земля-земля». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сирийской армии.

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Отмечается, что Израиль нанес удар в среду около 11:35 вечера (00:35 в четверг мск) с территорий оккупированных Голанских высот, пишет РИА ФАН.

По предварительным данным, в результате атаки был нанесен материальный ущерб, отмечает RT.

Израильская сторона пока не подтвердила информацию о ракетной атаке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарИзраильСирия
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