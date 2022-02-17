Сирийская армия заявила о новых ракетных ударах Израиля
Командование армии Сирии заявило об атаке Израиля на объекты к югу от Дамаска ракетами класса «земля-земля». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сирийской армии.
Отмечается, что Израиль нанес удар в среду около 11:35 вечера (00:35 в четверг мск) с территорий оккупированных Голанских высот, пишет РИА ФАН.
По предварительным данным, в результате атаки был нанесен материальный ущерб, отмечает RT.
Израильская сторона пока не подтвердила информацию о ракетной атаке.
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