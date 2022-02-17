Сирийская армия заявила о новых ракетных ударах Израиля

Отмечается, что Израиль нанес удар в среду около 11:35 вечера (00:35 в четверг мск) с территорий оккупированных Голанских высот, пишет РИА ФАН.

По предварительным данным, в результате атаки был нанесен материальный ущерб, отмечает RT.

Израильская сторона пока не подтвердила информацию о ракетной атаке.

