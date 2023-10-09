«Синвар - мертвец»: Представитель ЦАХАЛ заявил, что руководители ХАМАС обречены
Официальный представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари пригрозил ликвидацией лидеру палестинского движения ХАМАС Яхья Синвару. Об этом пишет The Times Of Israel.
По данным газеты, Хагари заявил, что Синвар «мертвец».
«Военное и политическое руководство ХАМАСА, все его активы подвержены нападкам и обречены», — пригрозил контр-адмирал.
Ранее представитель армии Израиля заявил о восстановлении контроля над всеми городами на границе с сектором Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Хагари, столкновения между войсками и палестинскими радикалами за последние несколько часов были единичными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru