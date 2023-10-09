«Синвар - мертвец»: Представитель ЦАХАЛ заявил, что руководители ХАМАС обречены

По данным газеты, Хагари заявил, что Синвар «мертвец».



«Военное и политическое руководство ХАМАСА, все его активы подвержены нападкам и обречены», — пригрозил контр-адмирал.

Ранее представитель армии Израиля заявил о восстановлении контроля над всеми городами на границе с сектором Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Хагари, столкновения между войсками и палестинскими радикалами за последние несколько часов были единичными.

