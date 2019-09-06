Синоптики: Ураган «Дориан» достигнет побережья Канады 7 сентября

Синоптики прогнозируют, что ураган «Дориан» окажется у побережья Канады 7 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеобюро Канады.

Ожидается, что к субботе ураган ослабеет до первой категории, то есть скорость ветра будет достигать 33-42 м/с. Также ураган принесет с собой сильные дожди в провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда.

Ранее сообщалось, что во Флориде ураган «Дориан» выбросил на побережье несколько свертков с кокаином.



