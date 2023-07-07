Швейцария присоединилась к общеевропейской системе ПВО

Отмечается, что соглашение заключили главы оборонных ведомств государств. По словам представителей кабмина, участие в программе не отразится на нейтральном статусе Австрии и Швейцарии, закрепленном в отдельной декларации.

Кроме того, Австрия, Германия и Швейцария заключили договор «о более тесном сотрудничестве в области военных исследований и разработок».

Ранее сообщалось, что Швейцария перечислит 5,5 млн швейцарских франков ($6,1 млн) на восстановление 30 украинских школ, пострадавших от боевых действий в Полтаве, Одессе и Чернигове. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

