Швейцария перечислит свыше $6 млн на ремонт украинских школ
Швейцария перечислит 5,5 млн швейцарских франков ($6,1 млн) на восстановление 30 украинских школ, пострадавших от боевых действий в Полтаве, Одессе и Чернигове. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном портале.
Также за счет перечисленных средств будут созданы безопасные многоцелевые классные комнаты для непрерывного обучения.
Отмечается, что безопасное и достойное образование смогут получить порядка 15000 украинских детей.
Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин пригрозил Швейцарии ухудшением отношений между странами из-за сближения Берна с НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru