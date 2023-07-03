Швейцария перечислит свыше $6 млн на ремонт украинских школ

Швейцария перечислит 5,5 млн швейцарских франков ($6,1 млн) на восстановление 30 украинских школ, пострадавших от боевых действий в Полтаве, Одессе и Чернигове. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном портале.

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Также за счет перечисленных средств будут созданы безопасные многоцелевые классные комнаты для непрерывного обучения.

Отмечается, что безопасное и достойное образование смогут получить порядка 15000 украинских детей.

Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин пригрозил Швейцарии ухудшением отношений между странами из-за сближения Берна с НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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