Швейцария ослабила часть санкций против Сирии
Швейцария ослабила некоторые санкции против Сирии, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении государственного секретариата по экономике.
Агентство уточняет, что для гуманитарных организаций, которые не получают помощи от Швейцарии, предусмотрен режим исключительных разрешений на предоставление экономических ресурсов.
Сообщается, что данный указ вступает в силу третьего марта.
Ранее Сирия поблагодарила Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясения, в которой с российской стороны приняли участие более 50 спасателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru