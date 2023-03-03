Швейцария ослабила часть санкций против Сирии

Швейцария ослабила некоторые санкции против Сирии, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении государственного секретариата по экономике.

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Агентство уточняет, что для гуманитарных организаций, которые не получают помощи от Швейцарии, предусмотрен режим исключительных разрешений на предоставление экономических ресурсов.

Сообщается, что данный указ вступает в силу третьего марта.

Ранее Сирия поблагодарила Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясения, в которой с российской стороны приняли участие более 50 спасателей.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ШвейцарияСирияПомощь
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