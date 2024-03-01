Шольца обвинили в разглашении разведданных о британских военных на Украине

По данным издания, глава правительства ФРГ заявил, что Берлин не будет поставлять в Киев ракеты Taurus, аналог британских Storms Shadow, так как для этого необходимо участие немецких солдат на Украине, сославшись на подход Франции и Великобритании.

Данные комментарии поставили британский дипломатический и военный персонал под угрозу.

В конце февраля Шольц сказал, что поставка Украине крылатых ракет Taurus чревата втягиванием Германии в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

